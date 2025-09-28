Furiosa rissa dopo un match di boxe: una leggenda dell'MMA messo ko... da un uomo in smoking!

Follia in Brasile, a San Paolo, durante un incontro di boxe tra il fighter MMA Wanderlei Silva e l'ex pugile Acelino "Popo" Freitas . Quella che doveva essere una grande serata allo Spaten Fight Night 2 si è rapidamente trasformata in un incubo , con l'incontro terminato per squalifica e una maxi rissa sul ring .

Maxi rissa sul ring: Silva va ko contro un uomo in smoking!

Dopo numerosi richiami da parte dell'arbitro per alcune mosse illegali, il match è stato interrotto al quarto round per una testata di Wanderlei Silva al suo avversario. Tensione altissima tra i due rivali, che hanno continuato ad insultarsi dopo il suo della campana, tornando poi faccia a faccia. Ne è scaturita una maxi rissa tra i team dei due rivali e, nella confusione generale, Wanderlei Silva è stato messo ko da un uomo in smoking, che lo ha colpito in pieno volto all'improvviso. Secondo le ricostruzioni si dovrebbe trattare del figlio di Acelino Freitas, furioso per i colpi scorretti subiti dal padre.