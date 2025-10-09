Boxe, morto Arturo Gatti Jr, figlio del campione del mondo

CITTA' DEL MESSICO (Messico) - Il mondo della boxe è in lutto. Arturo Gatti Jr., figlio del compianto Arturo Gatti, icona della boxe e membro della Hall of Fame, è morto a 17 anni. Lo ha annunciato la World Boxing Association. "La Wba e il mondo della boxe piangono la scomparsa di Arturo Gatti Jr - si legge nel comunicato ufficiale - il suo viaggio era appena iniziato, ma il suo spirito continuerà a vivere, ora riunito al suo leggendario padre tra le stelle”. Gatti Jr. è stato trovato morto in Messico: ulteriori dettagli sulla sua morte non sono stati chiariti.