Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Boxe, morto Arturo Gatti Jr, figlio del campione del mondo

La scomparsa del giovane boxer di 17 anni è ancora tutta da chiarire: il ragazzo è stato trovato in Messico senza vita
Boxe, morto Arturo Gatti Jr, figlio del campione del mondo
1 min

CITTA' DEL MESSICO (Messico) - Il mondo della boxe è in lutto. Arturo Gatti Jr., figlio del compianto Arturo Gatti, icona della boxe e membro della Hall of Fame, è morto a 17 anni. Lo ha annunciato la World Boxing Association. "La Wba e il mondo della boxe piangono la scomparsa di Arturo Gatti Jr - si legge nel comunicato ufficiale - il suo viaggio era appena iniziato, ma il suo spirito continuerà a vivere, ora riunito al suo leggendario padre tra le stelle”. Gatti Jr. è stato trovato morto in Messico: ulteriori dettagli sulla sua morte non sono stati chiariti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pugilato

Da non perdere

Tyson torna sul ring a 60 anni!Furiosa rissa dopo match di boxe!