sabato 8 novembre 2025
Pugilato, Pamela Noutcho è la nuova campionessa mondiale IBO dei pesi leggeri

Pugilato, Pamela Noutcho è la nuova campionessa mondiale IBO dei pesi leggeri

La 33enne corona un percorso iniziato due anni: "Dedico questa vittoria a chi non riesce a vivere con dignità, alla Palestina al Sudan, fino all'Ucraina "
1 min
TagsPugilato

Pamela Malvina Noutcho Sawa è la nuova campionessa mondiale IBO dei pesi leggeri. Davanti a circa duemila spettatori al PalaDozza di Bologna, l'atleta della Bolognina Boxe ha battuto ai punti l'argentina Karen Elizabeth Carabajal. Per la città di Bologna è stata la prima volta in cui ha ospitato un match per una cintura iridata di boxe. La 33enne corona un percorso iniziato due anni fa con la conquista del titolo italiano professionisti, proseguito con due cinture europee, fino al sogno mondiale IBO. Infermiera all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove continua a prestare servizio, Pamela porta il suo record a 10 vittorie su 10 incontri disputati.

Pamela Noutcho, la dedica speciale

"Dedico questa vittoria a tutte le persone che non riescono a vivere con dignità, in particolare a chi sta subendo gli effetti della guerra e della crisi economica, dalla Palestina al Sudan, all'Ucraina e a tutti i conflitti che in questo momento stanno infiammando il pianeta", le sue parole  in conferenza stampa. "È stato un match duro, contro un'avversaria di grandissimo spessore. Come mi sento a essere sul tetto del mondo? Ho paura di svegliarmi domani mattina e rendermi conto di essermi sognata tutto".

