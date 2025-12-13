Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Boxe, Lorenzo Mattia Berlusconi vince il primo match 

Boxe, Lorenzo Mattia Berlusconi vince il primo match 

Esordio positivo sotto l’egida della FPI per il quindicenne figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin: a Savona ha battuto Filippo Pegorari del team Barge Boxe
1 min

SAVONA - Esordio vincente per Lorenzo Mattia Berlusconi, che al PalaPagnini passa ufficialmente al pugilato federale e conquista la vittoria nel suo primo match sotto l’egida della FPI. Il quindicenne, figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, ha avuto la meglio su Filippo Pegorari del team Barge Boxe.

Dopo i successi nel Kombat Tour Italia – culminati con la cintura e il titolo regionale under 15 nei 50 kg – Berlusconi ha fatto il salto nel contatto pieno nella categoria under 17, 55 kg. Sul ring del palazzetto di Savona, con i genitori sugli spalti, il giovane pugile allenato da Amedeo Marai ha confermato crescita agonistica e personalità. Un “battesimo” federale riuscito, che accende i riflettori su una promessa della boxe italiana e apre nel migliore dei modi una nuova fase del suo percorso sportivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pugilato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS