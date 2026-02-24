Alla soglia dei 50 anni di età due leggende assolute del pugilato, Floyd Mayweather e Manny Pacquiao , torneranno sul ring per sfidarsi sabato 19 settembre alla Sphere di Las Vegas . L'evento è stato annunciato ufficialmente in queste ore e sarà trasmesso su Netflix per 325 milioni di abbonati senza costi aggiuntivi. Lo statunitense 'Money' Mayweather, 49 anni compiuti proprio oggi, ha un record di 50 vittorie di cui 27 per ko e nessuna sconfitta, il filippino 'Pac-Man' Pacquiao, 47 anni festeggiati a dicembre, ha un curriculum fatto di 62 vittorie (39 per ko), 8 sconfitte e 3 pareggi. Entrambi i campioni, che contano ben oltre i 10 titoli mondiali a testa, non salivano sul ring da un po' di tempo, pur essendo stati protagonisti di alcune esibizioni: l'americano ha disputato l'ultimo incontro il 26 agosto 2017, l'asiatico invece è tornato a combattere il 19 luglio scorso dopo 4 anni di stop. Mayweather e Pacquiao si erano affrontati il 2 maggio 2015, con vittoria dello statunitense ai punti, durante la " sfida del secolo ", che aveva generato incassi record, senza che lo spettacolo sportivo fosse però all'altezza.

La rivincita del 2015

Questa serata rappresenta un traguardo storico sia per la boxe che per la città di Las Vegas - si legge in una nota - sarà infatti il primo match di pugilato mai disputato alla Sphere. La produzione sfrutterà le tecnologie all’avanguardia dell’arena per offrire ai fan un’esperienza immersiva senza precedenti nella storia di questo sport. Il rematch rappresenta la rivincita del 'Fight of the Century' del 2015, ancora oggi l’evento con i numeri più alti della storia della boxe. Il loro primo incontro ha frantumato ogni record, con 4,6 milioni di acquisti pay-per-view. L’evento ha inoltre stabilito un record mondiale di incasso al botteghino, con 72 milioni di dollari alla MGM Grand Garden Arena. Pacquiao ha dichiarato: "Floyd e io abbiamo dato al mondo quello che rimane il più grande incontro nella storia della boxe. I fan hanno aspettato abbastanza a lungo: meritano questo rematch, e sarà ancora più grande ora che sarà trasmesso in diretta streaming a livello globale su Netflix. Voglio che Floyd conviva con l’unica sconfitta nel suo record da professionista e ricordi sempre chi gliel’ha inflitta. Come sempre, dedico questo combattimento ai miei connazionali filippini in tutto il mondo e al portare gloria alle Filippine". Mayweather ha aggiunto: "Ho già combattuto e sconfitto Manny una volta. Questa volta il risultato sarà lo stesso".