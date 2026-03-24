Lorenzo Mattia Berlusconi, altra vittoria a Sanremo

Altra vittoria per Lorenzo Mattia Berlusconi, promettente pugile nipote di Silvio Berlusconi. Impegnato in un evento nella cornice del Casinò di Sanremo, il classe 2010 figlio di Silva Toffanin e di Pier Silvio Berlusconi, ha combattuto e vinto ai punti contro il toscano di origini albanesi Tirdeus Kasemi. A bordo ring c'era il padre, visibilmente soddisfatto.