Tyson Fury-Arslanbek Makhmudov, dove vederlo in tv e orario del match

Il grande giorno è arrivato: il due volte campione unificato dei pesi massimi Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) torna sul ring dopo il ritiro per affrontare il devastante Arslanbek Makhmudov (21-2, 19 KO). L’appuntamento è per domani, sabato 11 aprile dalle ore 20 italiane, live solo su Netflix , senza costi aggiuntivi. La telecronaca sarà affidata alle voci di Niccolò Pavesi e Alessandro Duran . Presentato da Sua Eccellenza Turki Alalshikh e da The Ring , questo evento storico, che si terrà al Tottenham Hotspur Stadium di Londra , sarà il primo incontro di Fury sul suolo britannico dopo quasi quattro anni e segnerà la prima diretta streaming di Netflix dal Regno Unito.

Il co-main event sarà il match tra il welter britannico Conor “The Destroyer” Benn (24-1, 14 KO) e Regis “Rougarou” Prograis (30-3, 24 KO). Netflix sta attualmente producendo insieme a Tyson Fury la docuserie di successo At Home With the Furys, la cui seconda stagione è prevista per questa primavera. Parallelamente alla serie, Netflix sta anche producendo Fury (titolo provvisorio), il documentario che racconta la vita cruda e senza filtri di una delle figure più affascinanti dello sport e della cultura britannica.

Le parole dei protagonisti del match

Sua Eccellenza Turki Alalshikh ha dichiarato: "Siamo felici che Tyson abbia deciso di tornare sul ring per quello che dovrebbe essere un emozionante scontro tra pesi massimi contro Makhmudov". Gabe Spitzer, vicepresidente dello sport di Netflix, ha dichiarato: "Da tempo ammiro Tyson Fury come uno dei pugili più resilienti e affascinanti della sua generazione. La sua carriera è stata caratterizzata dal superamento delle difficoltà e ogni suo incontro è caratterizzato da un'energia innegabile. Siamo incredibilmente entusiasti di vederlo di nuovo sul ring per questo grande ritorno a casa e siamo felici di offrire ai nostri abbonati un posto in prima fila per assistere al prossimo capitolo della sua leggenda".

Tyson Fury ha dichiarato: "Sono entusiasta di tornare. Il mio cuore è sempre stato e sempre sarà nella boxe. Qualcuno vada a dire al re che l'asso è tornato!". Arslanbek Makhmudov ha dichiarato: "Sono entusiasta di questa opportunità. Vengo per dare battaglia sul ring. Tyson Fury è stato un grande campione. Sarò pronto più che mai a conquistare una vittoria schiacciante".

The Ring

Dalla sua acquisizione da parte di Sua Eccellenza Turki Alalshikh nel novembre 2024, The Ring è entrata in una nuova era, rafforzando il suo status di voce più leggendaria e autorevole nel mondo della boxe. La rivista ha dato risalto a molti dei più grandi incontri e dei momenti più iconici di questo sport, tra cui il match più chiacchierato della boxe britannica tra Chris Eubank Jr. e Conor Benn,

nonché lo scontro decisivo tra Canelo Alvarez e Terence Crawford a Las Vegas, spesso descritto come "l'incontro del secolo". The Ring offre una copertura globale con un accesso senza pari alle stelle più importanti della boxe a livello mondiale. Forte della sua ricca tradizione, la rivista continua a documentare questo sport ai massimi livelli, plasmando il presente e preservando l'eredità della boxe.

Guarda il trailer della sfida

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