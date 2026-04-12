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Fury contro Joshua, la tensione è già altissima: "Non dirmi cosa devo fare, sono io il tuo capo!"

Il 'Gypsy King' torna sul ring dopo una lunga assenza e batte il russo Makhmudov. Poi lancia la sfida all'attuale campione in carica e la situazione si fa incandescente
2 min
TagsTyson FuryAnthony JoshuaBoxe

Il Gypsy King è tornato. Ben 15 mesi dopo l'ultima volta sul ring, l'ex campione britannico dei pesi massimi torna a regalare spettacolo. Il doppio ko contro Oleksandr Usyk l'aveva portato a ritirarsi, ma Tyson Fury è tornato e l'ha fatto in grande stile.

Tyson Fury vince dopo il ritiro e lancia subito una grande sfida

Tyson Fury ha battuto il russo Arslanbek Makhmudov per decisione unanime dopo dodici riprese al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, dove il pubblico era tutto per lui. Si tratta della sua 35ª in carriera, con due sconfitte e un pareggio a completare il suo record di sempre. Dopo il ritiro nel dicembre 2024, il Gypsy King è apparso in gran forma, regalando un grande incontro agli appassionati. Una vittoria che lo lancia subito verso il suo vero obiettivo: il suo rivale Anthony Joshua

Tensione altissima tra Fury e Joshua: cosa è successo

"Adesso voglio offrirvi l'incotro che tutti aspettate. Voglio te, AJ, Anthony Joshua. Diamo agli appassionati di boxe quello che desiderano: la battaglia d'Inghilterra. Ti sfido, Joshua, ad affrontarmi nel mio prossimo incontro". Così Tyson Fury nel post-match dopo aver preso il microfono, chiamando il rivale a salire sul ring. La tensione si alza, però, quando Joshua rifiuta il 'face-off' e risponde in modo duro al Gypsy King: "Cerchi solo fama. Non ho mai avuto problemi a salire sul ring con te, ti ho preso a pugni quando eravamo ragazzini e ti prenderò a pugni di nuovo. Non sei tu a dirmi cosa fare. Quando sarai pronto vieni a trovarmi e dimmi quali sono le tue condizioni, poi deciderò perché sono io il tuo capo".

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