Oggi appuntamento con la Road to Glory Fight Night Al Palasport di Guidonia si assegneranno quattro titoli

Oggi, al Palasport di Guidonia Montecelio , Luca D’Ortenzi ritroverà il ring sul quale è diventato campione d’Europa. Stavolta salirà tra le corde per difendere la cintura dei mediomassimi contro un altro italiano, Eros Seghetti . Il derby chiuderà la Road to Glory Fight Night, che mette in palio quattro titoli . Oltre a quello del puglie di casa, ci saranno l’ Europeo EBU dei pesi gallo femminili e due cinture della WBO , l’International dei medi e la Global dei piuma.

L’evento, organizzato da OPI Since 82 con l’Associazione Road to Glory ETS come sponsor principale, sarà trasmesso in diretta su DAZN. La scelta di Guidonia parte proprio dal legame di D’Ortenzi con la sua città. Attorno al suo incontro, OPI Since 82 ha costruito un ricco programma che porta nel Lazio importanti avversari dalla Spagna, dalla Francia e dall’Ucraina e riserva un posto a un professionista classe 2008, Anthony El Moeti. Per Alessandro Cherchi, manager della società organizzatrice, il legame tra il campione e la sua città è il punto di partenza per far crescere il pubblico anche fuori dalle piazze abituali. «Crediamo che la boxe debba essere portata vicino alle persone, nelle città e nei territori, perché è anche così che si costruisce il futuro di questo sport».

D'Ortenzi-Seghetti

Il polacco Robert Parzeczewski si era arreso per ko tecnico all’undicesima ripresa al Palasport di Guidonia. È lì che D’Ortenzi ha conquistato la cintura EBU dei mediomassimi ed è lì che la rimetterà in palio. Il campione, numero 12 della classifica mondiale IBF, trova sulla propria strada un pugile che ha già vinto il titolo italiano e detiene l’EBU Silver. Seghetti arriva così al confronto con un percorso che lo ha portato dal vertice nazionale alla possibilità di conquistare la corona continentale maggiore. Per D’Ortenzi, invece, il derby è l’occasione per dare seguito alla vittoria dello scorso maggio e consolidare la propria posizione nella categoria. Due carriere a un punto diverso, con la stessa cintura a decidere il prossimo passo.

Peritore-Merida

Gloria Peritore si presenta a Guidonia da campionessa europea EBU dei gallo e con un primato da difendere insieme alla cintura. Da quando è passata al professionismo, infatti, è ancora imbattuta. A sfidarla sarà Karla Merida, spagnola che ha già vinto il titolo nazionale nei supergallo e cerca ora il successo continentale nella categoria inferiore. Il confronto mette di fronte due pugili che hanno già conquistato un titolo, con la differenza che per Peritore si tratta di confermare il proprio posto al vertice europeo. Per Merida la trasferta italiana è l’opportunità di aggiungere al titolo conquistato quello che le darebbe una nuova dimensione oltre confine.

Sarchioto-Suffo

Giovanni Sarchioto è già tra i primi dieci della classifica mondiale WBO dei medi. Il pugile di Anzio affronterà il francese di origine camerunense Ciril Johnson Suffo per la cintura International della stessa sigla, con la possibilità di rafforzare la propria posizione nel ranking. Il suo avversario ha dieci vittorie, una sconfitta e un pareggio e ha già fatto esperienza al WBC Grand Prix. Il bilancio e la partecipazione al torneo raccontano il percorso di un pugile giovane, che ha già avuto modo di misurarsi in una competizione internazionale. Per Sarchioto il passaggio di Guidonia conta dunque sia per la cintura sia per le prospettive che una vittoria potrebbe aprirgli in una categoria nella quale ha già guadagnato un posto tra i primi.

La Femina-Semonchuk

Nei piuma, il titolo WBO Global si deciderà tra Vincenzo “Winchester” La Femina e l’ucraino Ihor Semonchuk. Entrambi sono capaci di chiudere un incontro prima del limite. Per l’italiano la sfida arriva lungo il percorso intrapreso nella categoria e offre la possibilità di conquistare una cintura di portata internazionale. Semonchuk, come Suffo, ha combattuto al WBC Grand Prix, un’esperienza che porta con sé nella trasferta di Guidonia. È il secondo incrocio della serata in cui un pugile italiano troverà di fronte un avversario già passato dal torneo della sigla mondiale. Per La Femina, il confronto con l’ucraino è il banco di prova della sua crescita nei piuma.

El Moeti-Tobar

Anthony “The Prince” El Moeti ha disputato all’estero i primi incontri della sua carriera e oggi combatterà per la prima volta da professionista in Italia. Classe 2008, avrà di fronte il colombiano Eber Tobar. Il debutto davanti al pubblico italiano arriverà nella stessa serata in cui due campioni europei difenderanno le proprie cinture. La collocazione del match racconta come OPI Since 82 intenda accompagnare i giovani pugili. La società, che lavora da oltre quarant’anni alla costruzione di carriere professionistiche, inserisce un atleta agli inizi in un programma condiviso con chi ha già raggiunto il vertice continentale o si è fatto strada nelle classifiche mondiali. Per El Moeti, dopo le prime esperienze fuori dall’Italia, il passaggio di Guidonia segna l’inizio del rapporto con il pubblico di casa.