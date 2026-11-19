MILANO - Clemente Russo, conosciuto da tutti con il soprannome di Tatanka, torna sul ring e lo fa a 44 anni, pronto a misurarsi in una nuova sfida. All’Allianz Cloud di Milano, in occasione di 'The Art of Fighting – TAF 14', l’ex campione azzurro affronterà Mohamed 'Momo' Elmaghraby, 30 anni, attuale campione italiano dei pesi massimi. L’atteso incontro sarà trasmesso sabato 21 novembre 2026, a partire dalle 00:10, su Italia 1. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Davide Dezan, affiancato dal commento tecnico del campione mondiale WBC Giacobbe Fragomeni e di Niccolò Pavesi. A guidare il racconto della serata sarà Monica Bertini, con Marcello Piazzano in collegamento a bordo ring.