Il ritorno di Clemente Russo: Tatanka di nuovo sul ring a 44 anni
MILANO - Clemente Russo, conosciuto da tutti con il soprannome di Tatanka, torna sul ring e lo fa a 44 anni, pronto a misurarsi in una nuova sfida. All’Allianz Cloud di Milano, in occasione di 'The Art of Fighting – TAF 14', l’ex campione azzurro affronterà Mohamed 'Momo' Elmaghraby, 30 anni, attuale campione italiano dei pesi massimi. L’atteso incontro sarà trasmesso sabato 21 novembre 2026, a partire dalle 00:10, su Italia 1. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Davide Dezan, affiancato dal commento tecnico del campione mondiale WBC Giacobbe Fragomeni e di Niccolò Pavesi. A guidare il racconto della serata sarà Monica Bertini, con Marcello Piazzano in collegamento a bordo ring.
Clemente Russo si rimette in gioco
Il classe 1982, nativo di Caserta, vanta un palmarès di assoluto prestigio: due titoli mondiali conquistati nel 2007 e nel 2013 e due medaglie d’argento olimpiche, a Pechino 2008 e Londra 2012, che lo hanno consacrato tra i protagonisti più importanti della boxe italiana. Dopo aver annunciato nel luglio 2021 il ritiro dal pugilato dilettantistico, Tatanka è pronto a rimettersi in gioco in una nuova avventura. Il match contro Elmaghraby si svolgerà sulla distanza degli otto round, con limite di peso fissato a 93 kg.
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