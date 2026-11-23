Fury, la diagnosi e l'incontro con la psichiatra

All'ex pugile è stata diagnosticata una schizofrenia."Pensavo che sarei finito in una stanza imbottita, con la porta chiusa a chiave, e questo mi spaventava moltissimo", ha dichiarato Fury. "L'ansia mi stava distruggendo. Non riuscivo proprio a superarla ed è stato allora che sono andato a vedere la psichiatra a Londra. Mi ha fatto un'infinità di domande e io spuntavo tutte le caselle. Depressione, ansia, disturbo bipolare. La situazione era diventata così grave che sentivo delle voci nella mia testa. Non riuscivo nemmeno a sedermi e sostenere una conversazione perchè continuavo a sentire delle cose nella mia mente".

La rinascita di Fury

La svolta è arrivata nel 2017, durante una festa per Halloween: "Sono uscito e mi sono vergognato di come apparivo. Mi sono guardato intorno, ho visto tutti quei giovani e ho pensato: 'Avevo il mondo nelle mie mani e ho buttato via tutto'". Da quel momento in poi Fury ha iniziato una lenta ripresa, culminata, nel 2020, con la vittoria di un altro titolo mondiale, grazie alla vittoria contro Deontay Wilder.