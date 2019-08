Rugby, Italia ko contro l'Irlanda: a Dublino finisce 29-10

DUBLINO - L'Italia viene sconfitta dall'Irlanda nel primo test match estivo in vista dei Mondiali che partiranno il prossimo 20 settembre in Giappone. A Dublino la partita finisce 29-10 per i padroni di casa, che reagiscono dopo un ottimo avvio da parte della squadra di O'Shea. L'Italia tornerà in campo sabato 17 agosto a San Benedetto del Tronto, dove affronterà la Russia.

Irlanda-Italia, la cronaca della partita

L'Italia perde Zanon per infortunio a pochi minuti dall'inizio, al suo posto gioca titolare Minozzi. Gli azzurri si difendono bene nei primi dieci minuti e al 13' trovano la meta del vantaggio con Mbandà. Canna, però, non trasforma. Al 18' i padroni di casa pareggiano sul 5-5 con Carbery, che s'incarica anche della trasformazione per il 7-5. L'Italia rimette la testa avanti al 22' grazie a un'azione corale che nella parte finale sull'asse Bisegni-Canna viene finalizzata dal numero 10 azzurro, che fallisce la trasformazione successiva. L'Irlanda si riporta nuovamente in vantaggio al 29' con Kearney, che attacca il lato mancino e appoggia in meta accanto alla bandierina. Carbery allunga sul 14-10. I padroni di casa continuano a spingere e trovano un'altra meta: a due minuti dal termine del primo tempo Conway schiaccia e Carbery fallisce la conversione. Si va all'intervallo sul 19-10 per i padroni di casa. All'inizio della ripresa il muro italiano crolla nuovamente: Murphy sfonda e appoggia per il 24-10, il risultato non cambia dopo il calcio di Carbery. La partita si chiude definitivamente al 63' con la meta di Marmion, che intercetta il calcio di McKinley e s'invola in solitario verso altri cinque punti. Carty centra il palo da calcio piazzato. Il match termina con il risultato di 29-10.