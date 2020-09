Rugby Championship, il torneo si farà in Australia

SYDNEY - Il Rugby Championship si farà in Australia. Così ha deciso il comitato organizzatoredella manifestazione che ha scartato come opzione la Nuova Zelanda. Il torneo era previsto per l'inizio di agosto, ma la pandemia ha costretto al rinvio e alla decisione di giocare tutto in un'unica nazione dal 7 novembre al 12 dicembre. Tutti i turni, tranne uno nel Queensland, si svolgeranno nello stato sudorientale del New South Wales, di cui Sydney è la capitale. A causa dell'emergenza Coronavirus, però, i campioni del mondo del Sudafrica rischiano di non poter partecipare.