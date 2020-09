Rugby, tragedia in Australia: 19enne muore per uno scontro di gioco

NEWCASTLE (Australia) - Il mondo del rugby è in lutto per la morte del promettente giovane giocatore Joel Dark, cugino del giocatore dei Kangaroos e dei Sydney Roosters, Boyd Cordner. Dark, 19 anni, è crollato sul campo dopo aver subito un colpo alla testa in un pesante contrasto mentre giocava per il Central Newcastle domenica scorsa. È stato portato al John Hunter Hospital per un intervento chirurgico d'urgenza al cervello ed era rimasto in condizioni critiche nell'ultima settimana. I funzionari della NSW Rugby League (NSWRL) hanno confermato che Dark sia morto per le ferite riportate in campo.

La partita di domenica scorsa era stata quella del suo debutto per la prima squadra del Central Newcastle. Cordner è stato autorizzato a lasciare la bolla di biosicurezza del suo club all'inizio di questa settimana per visitare suo cugino all'ospedale di Newcastle. In una dichiarazione, la famiglia di Dark ha dichiarato di essere grata per il supporto ricevuto dalla comunità locale negli ultimi giorni. Una raccolta fondi sui social media ha racimolato più di 100mila dollari per aiutare la sua famiglia. La NSW Rugby League ha detto in una dichiarazione di essere "rattristata per la tragica scomparsa" e ha rinviato tutte le partite di questo fine settimana "per rispetto di Joel e della sua famiglia".