Coronavirus, rinviate Lazio-Fiamme Oro e Calvisano-Mogliano

ROMA -Le sfide fra Lazio Rugby 1927-Fiamme Oro Rugby e Kawasaki Robot Calvisano-Mogliano Rugby 1969 sono state rinviate a causa di alcune positività al Coronavirus. La Federazione Italiana Rugby ha accolto le richieste delle squadre valide per la prima giornata del campionato italiano Top10 e originariamente in programma domani, sabato 7 novembre. Il rinvio è stato richiesto ed accordato in virtù delle positività riscontrate fra i giocatori di Lazio Rugby 1927 e Mogliano Rugby 1969.