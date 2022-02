Sei Nazioni, Faiva: "Approccio giusto ma correggere dettagli"

L'Italrugby è tornata a lavorare per preparare la partita contro l'Irlanda, valida per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2022, in programma domenica 27 febbraio alle 16 (italiane) all'Aviva Stadium di Dublino con diretta su Sky Sport Arena e in chiaro su TV 8. Sulla situazione attuale degli azzurri si è espresso Epalahame Faiva: "Siamo un gruppo molto unito e determinato. Abbiamo da subito analizzato la partita contro l'Inghilterra e iniziato a preparare il prossimo match contro l'Irlanda. Chiaramente non siamo soddisfatti del risultato: lavoriamo per vincere ogni partita. L'approccio è quello giusto ma dobbiamo necessariamente correggere alcuni dettagli che nell'economia di ogni incontro possono risultare determinanti". "Scendere in campo contro la Francia per me è stato come una sorta di secondo debutto. Il Sei Nazioni è un torneo unico dove affrontiamo alcune tra le squadre migliori al mondo. E scendere nuovamente in campo con i tifosi sugli spalti rappresenta un valore aggiunto per tutti", ha concluso il tallonatore della Benetton.