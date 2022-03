Ufficiale: il World Rugby sospende Russia e Bielorussia

LONDRA (Regno Unito) - Il World Rugby ha annunciato di aver sospeso "fino a nuovo ordine" la membership della Russia all'interno dell'ente mondiale di questo sport. Allo stesso tempo, la Russia e la Bielorussia sono state sospese, sempre "fino a nuovo ordine", da tutte le attività di rugby a livello internazionale . Questo significa che le poche speranze di Mosca di qualificarsi per la Coppa del Mondo del prossimo anno in Francia sono del tutto evaporate.

Il comunicato del World Rugby

"World Rugby ribadisce la sua condanna dell'aggressiva invasione dell'Ucraina da parte della Russia e l'agevolazione di questa azione da parte della Bielorussia", si legge in un comunicato. "Il comitato esecutivo del World Rugby ha deciso oggi di adottare ulteriori misure immediate per proteggere la famiglia del rugby e prendere una posizione ferma contro il conflitto in linea con le raccomandazioni del Comitato Olimpico Internazionale", prosegue la nota, che annuncia la "sospensione totale e immediata di Russia e Bielorussia da tutte le attività internazionali di rugby e dalle attività transfrontaliere dei club di rugby fino a nuovo ordine", oltre alla "sospensione totale e immediata della membership dell'Unione di Rugby russa alla World Rugby fino a nuovo ordine".