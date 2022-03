Rugby, proposta di matrimonio di Zanon a Ottavia Cestonaro dopo Italia-Scozia

Nonostante la sconfitta contro la Scozia per 22-33 nel Sei Nazioni 2022, per il centro dell'Italrugby Marco Zanon la giornata di sabato resterà indimenticabile per sempre. Infatti, al termine della sfida (quarta sconfitta per gli azzurri nel torneo), il giocatore originario di Bassano Del Grappa, in provincia di Vicenza, ha chiesto la mano della fidanzata Ottavia Cestonaro, specialista azzurra nel salto triplo a Tokyo 2020. Il giocatore si è inginocchiato sulla pista dello Stadio Olimpico davanti agli occhi increduli della compagna, e ha posto la domanda prendendo l’anello direttamente dai calzettoni. Alle spalle dei due, i giocatori presenti hanno intonato un coro per invitare una risposta affermativa da parte di Ottavia, che ha detto sì.