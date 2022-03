Ex rugbista assassinato a Parigi dopo una lite in un bar

PARIGI (FRANCIA) - Federico Martin Aramburu è stato assassinato a Parigi nel corso di una lite in un bar. Lo riportano fonti vicine all'inchiesta giudiziaria che è già stata aperta sull'accaduto. Aramburu, terzo con i Pumas ai Mondiali del 2007, aveva 42 anni. Secondo una prima ricostruzione, c'è stata una lite fra due gruppi di persone, e successivamente sarebbero stati sparati dei colpi di arma da fuoco da un'auto, uno dei quali ha ferito mortalmente l'ex nazionale argentino di rugby. Dopo il ritiro nel 2012, Aramburu aveva intrapreso in Francia una carriera come dirigente di un'organizzazione di viaggi e turismo da e verso il Sudamerica.