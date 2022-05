Tragedia nel Rugby: il samoano Meafua si getta da un ponte

MONTAUBAN - Il rugbista samoano Kelly Meafua , a lungo nazionale del Seven del suo paese, è morto ieri notte dopo essersi gettato da un ponte nel fiume Tarn . Lo ha confermato una fonte del club francese, il Mountaban , in cui Meafua giocava, dopo che la notizia era stata riferita dal sito del giornale ' La Depeche du Midi '. Sempre ieri, ma in precedenza, il 31enne Meafua aveva preso parte all'incontro vinto per 48-40 dalla sua squadra contro il Narbonne per la seconda divisione francese. Poi, secondo diverse testimonianze, Meafua aveva festeggiato con i suoi compagni di squadra l'ultima partita casalinga della stagione in una discoteca del centro di Montauban prima di essere visto saltare dal Pont-Vieux .

Un compagno ha tentato di salvarlo

Sembra che fosse in stato di ebbrezza. Uno dei suoi compagni di squadra, il francese originario della Nuova Caledonia Christopher Vaotoa, si è tuffato in acqua per aiutarlo. Soccorso dai vigili del fuoco, Vaotoa è stato portato in ospedale in stato di ipotermia prima che il corpo di Meafua fosse trovato nelle prime ore di oggi. Meafua è arrivato in Francia nel 2015, per giocare nel Narbonne. Successivamente ha fatto parte del Beziers nel 2018 prima di passare al Montauban la scorsa stagione. In quella in corso aveva giocato 24 partite in Pro2, segnando otto mete.