McCarthy fa coming out: "Sono omosessuale"

Nick McCarthy, mediano di mischia che gioca in Irlanda con il Leinster, ha confessato la sua omosessualità in un'intervista al sito web del club, dichiarando che nascondere la sua omosessualità lo ha colpito così tanto che ha pensato di lasciare il rugby: "Ho capito che coloro per i quali contiamo vogliono solo che siamo felici. Prima di tutto io stesso avevo bisogno di accettare di essere gay, per poterlo poi affrontare davanti agli altri. Ho grandi amici nel rugby ma non sapevo come l'avrebbero presa" ha detto il giocatore statunitense. Il suo annuncio segue quello del suo compagno di squadra Jack Dunne, seconda linea, che lo scorso anno aveva rivelato la sua bisessualità.