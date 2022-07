Benetton Treviso, colpo Stowers: è ufficiale

Italrugby, scelto il XV contro la Georgia

Benetton Treviso, Stowers: un profilo di livello

Il terza linea classe 1995 debutta nella ITM Cup 2014 con la maglia del Wellington. Due anni dopo si trasferisce a Bay of Plenty, dove rimane due anni e in cui raccoglie 17 presenze e 4 mete che gli valgono il grande salto nel 2018 con gli austrialiani del Western Force. In due stagioni colleziona 15 apparizioni nel National Rugby Championship e altre 7 nel Super Rugby australiano. Nel 2020 il passaggio ai Brumbies, sempre in Australia, dove disputa 6 presenze nel Super Rugby. L'anno seguente arricchisce il curriculum con 8 partite in NPC in maglia Canterbury, siglando una meta con la compagine neozelandese. Nell'ultima stagione Stowers ha indossato la canotta dei Moana Pasifika, formazione neofita del Super Rugby che rappresenta le nazioni delle isole del Pacifico (Figi, Samoa e Tonga) e che gioca in Nuova Zelanda a Auckland. Con i Moana Pasifika il flanker ha infilato 10 presenze ed una meta. Al momento il giocatore è coinvolto con Samoa nella Pacific Nations Cup.