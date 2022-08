Nicolò Teneggi ingaggiato dalle Zebre: firmato un biennale

PARMA - Le Zebre hanno ingaggiato Nicolò Teneggi per i prossimi due anni. La notizia è stata ufficializzata da una nota del club emiliano. "Per le prossime due stagioni - scrive il club emiliano in una nota - le Zebre si assicurano il talento emergente del mediano d'apertura dell'Italia Under 20 Nicolò Teneggi".