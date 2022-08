L'olimpionica Ellia Green cambia sesso: "Sono un papà a tempo pieno"

Con la Nazionale australiana di rugby ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio del 2016. Oggi, Ellia Green ha annunciato di avere cambiato sesso. "La decisione migliore di tutta la mia vita", ha dichiarato all'Associated Press. La 29enne ha ammesso di essersi ritrovata in un "posto oscuro" dopo il ritiro dal rugby alla fine del 2021 e di essere "entrata e uscita dagli istituti di igiene mentale per problemi seri. La mia depressione ha raggiunto un nuovo livello di tristezza". Green si è lasciata alla spalle le difficoltà e ha ritrovato la serenità con la compagna Vanessa Turnbull-Roberts, e con la loro figlia neonata, Waitui. "Mi hanno ispirato ogni singolo giorno". La sua storia è stata raccontata in un video mostrato nei giorni scorsi in un convegno internazionale sulla lotta alla transfobia e alla omofobia nello sport." Dopo avere terminato la mia carriera ho passato molto tempo sola in casa, in una stanza buia, non volevo vedere nessuno", ha spiegato Green.