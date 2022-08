Rugby Championship: Argentina e Australia ok, All Blacks battuti

Vittorie di Argentina e Australia nella terza giornata del Rugby Championship, torneo che vede affrontarsi le squadre più forti dell'emisfero Sud. A Christchurch in Nuova Zelanda, seconda storica vittoria dei Pumas in casa degli All Blacks. All'Orangetheory Stadium il punteggio finale vede l'Argentina prevalere per 25-18 grazie ai 20 punti di uno scatenato Boffelli. Prosegue la crisi della Nuova Zelanda, alla seconda sconfitta in tre partite nel torneo. Nell'altra gara di giornata, successo casalingo per i Wallabies dell'Australia, all'Adelaide Oval si impongono sul Sudafrica per 25-17 grazie a due mete di Mcreight. La classifica del torneo dopo 3 giornate vede Argentina e Australia al comando con 9 punti, davanti alla Nuova Zelanda con 5 e al Sudafrica con 4.