Rugby, World Cup 2021: l'azzurra Benvenuti sarà assistente arbitrale

Maria Beatrice Benvenuti è stata designata da World Rugby assistente arbitrale in occasione della Rugby World Cup 2021, in programma in Nuova Zelanda dall'8 ottobre al 12 novembre 2022. Il fischietto romano, classe 1993, sostituirà la collega inglese Nikki O'Donnel. Benvenuti ha ricoperto il medesimo ruolo nelle rassegne iridate del 2014 e del 2017, e ha all'attivo diverse partecipazioni nella direzione di Test Match internazionali: durante i Giochi Olimpici di Rio 2016 ha fatto parte del panel arbitrale del Torneo di Rugby Sevens. Benvenuti raggiungerà la collega Clara Munarini, tra le nove direttrici di gara selezionate da World Rugby e all'esordio come arbitra in una Coppa del Mondo.