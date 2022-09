Benetton Treviso, ufficiale: Mendy firma fino al 2023

Il Benetton Rugby Treviso inserisce un altro innesto sulla trequarti, l'estremo argentino Ignacio "Kiki" Mendy, che ha firmato un contratto con la franchigia biancoverde sino al 30 giugno 2023. "Ignacio Mendy è nato il 29 giugno del 2000 a Buenos Aires, in Argentina, ed è alto 187 cm per 81 kg - scrive il club in una nota -. Mendy è un estremo eclettico, in grado di giostrare in più ruoli da trequarti tanto da poterlo definire un vero e proprio utility back. Fisico importante, fa della rapidità e della velocità i suoi punti forti. Dotato di un ottimo gioco al piede, è un trequarti molto solido nelle diverse voci tecniche e nonostante la giovane età ha già accumulato esperienza internazionale".