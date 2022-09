A seguito della notizia della scomparsa della Regina Elisabetta II, le Zebre e i Cardiff Rugby hanno cancellato il test match pre-stagionale in programma venerdì 9 settembre alle 20 al Cardiff Arms Park "in segno di rispetto verso la scomparsa della Regina". "In questo triste momento - scrivono le Zebre in una nota - tutto il club si stringe alla Famiglia Reale e partecipa al dolore collettivo del Regno Unito e dei reami del Commonwealth".