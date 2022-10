Italia, Tounesi squalificata per 12 partite: ha morso un'avversaria!

ROMA - Squalifica di 12 partite per Sara Tounesi, così ha deciso il comitato disciplinare (presieduto da Christopher Quinlan) dei Mondiali femminili di rugby, in corso in Nuova Zelanda, in merito al morso dato dalla seconda linea azzurra a un'avversaria durante la partita ad Auckland contro il Giappone (21-8 per l'Italia). La Tounesi è stata riconosciuta colpevole di aver commesso "un gesto del tutto antisportivo" e salterà quindi il quarto di finale di sabato contro la Francia più altre undici partite della Nazionale. "Dopo aver considerato tutte le prove e il filmato dell'azione, la giocatrice italiana ha morso quella giapponese, infrazione che meritava un cartellino rosso, e di conseguenza ha accolto il reclamo. Il comitato ha deciso che la squalifica appropriata fosse di 18 partite, ma viste le attenuanti ha ridotto la sanzione a 12", ha concluso il comitato.