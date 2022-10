Rugby, l'Italia femminile eliminata dal Mondiale: dominio Francia

Finisce l'avventura dell'Italia femminile di rugby nel Mondiale neozelandese, il sogno si infrange contro la Francia che ferma le Azzurre 39-3 nei quarti di finale. Un punteggio che rispecchia il dominio totale e la superiorità tecnica visti in campo, con le francesi che hanno macinato gioco per ottanta minuti, costringendo le nostre alla sofferenza. Decisiva, nella ripresa, la seconda superiorità numerica concessa alle Francia, con giallo a Turani. Ad addolcire l'amarezza per l'eliminazione è, nei dieci minuti finali, il ritorno in campo di Manuela Furlan a soli cinquanta giorni dall'infortunio al crociato destro subito proprio contro la Francia. Lunedì l'Italdonne lascerà la Nuova Zelanda per rientrare, via Doha, in Italia.