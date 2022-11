Firenze, oltre 20.000 persone per Italia-Australia di rugby

Tutto pronto all'Artemio Franchi di Firenze per la sfida di rugby tra Italia e Australia, seconda giornata delle Autumn Nations Series. Lamaro e compagni potranno contare sul calore di oltre 20.000 tifosi, in arrivo da tutta la Toscana e da tutta Italia. Gli azzurri sono reduci dalla netta vittoria di Padova contro Samoa, che ha riportato l'Italia di Crowley al dodicesimo posto del ranking. Il tecnico azzurro Kieran Crowley, vuole verificare i progressi della formazione azzurra."Siamo partiti con il piede giusto contro Samoa, ma adesso quella partita fa parte del passato e noi pensiamo al presente. Affronteremo una squadra di livello, come l'Australia. Abbiamo lavorato al meglio in settimana: giocando al massimo del nostro potenziale possiamo mettere in difficoltà i nostri avversari" ha dichiarato Crowley.