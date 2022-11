Rugby, la Nuova Zelanda femminile è campione del mondo! Inghilterra ko

La Nuova Zelanda femminile ha vinto la Coppa del Mondo di rugby 2021. Le Black Ferns hanno battuto l'Inghilterra per 34-31 in una finale incredibile, che le inglesi hanno giocato per più di un'ora in 14 in seguito all'espulsione di Thompson dopo 18 minuti. Il match è stato equilibrato fino alla fine, ma l'inerzia dell'incontro nel finale è passata in mano alla squadra di Wayne Smith, che ha comunque sofferto molto nonostante la superiorità numerica. Per la Nuova Zelanda si tratta del sesto successo iridato nella sua storia, dopo i trionfi nel 1998, 2002, 2006, 2010 e 2017.