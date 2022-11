Rugby, impresa Italia: Australia battuta per 28-27!

FIRENZE - Impresa storia per l'Italrugby di Crowley, che per la prima volta nella sua storia batte l'Australia. È successo alle Autumn Nations Series, allo stadio Franchi di Firenze, con gli azzurri che hanno mandato in estasi i tifosi con una vittoria a sorpresa sugli Wallabies, mai battuti nei 20 precedenti. Gli azzurri partono benissimo con le mete di Bruno e Capuozzo e poi con le tre trasformazioni di Allan che chiudono il primo tempo sul 17-8. Reazione Australia con Mcreight e Robertson, ma Capuozzo tiene testa e si decide tutto allo scadere. Meta di Neville, all'81' ma Donaldson manda fuori dai pali: termina 28-27 ed è festa azzurra.