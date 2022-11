Italrugby, scelta la formazione che sfiderà il Sudafrica

GENOVA - Il ct dell’Italrugby Kieran Crowley ha ufficializzato la formazione che sabato alle 14 allo Stadio Ferraris di Genova affronterà il Sudafrica nel terzo ed ultimo impegno degli Azzurri nelle Autumn Nations Series. Ci saranno due cambi di formazione nel XV titolare rispetto alla storica vittoria conquistata sabato scorso a Firenze contro l'Australia. Triangolo allargato formato da Capuozzo-Bruno (entrambi in meta contro l'Australia) e Ioane. Terza partita consecutiva dal primo minuto per la coppia di centri Morisi-Brex, mentre la mediana sarà formata da Allan e Varney. In terza linea insieme a Michele Lamaro, vanno verso la conferma Lorenzo Cannone e Sebastian Negri. La seconda linea sarà formata da Ruzza e Niccolò Cannone. In prima linea, insieme a Danilo Fischetti, le due novità ovvero Ceccarelli e Nicotera. Pronti a subentrare dalla panchina Lucchesi, Nemer, Ferrari, Sisi, Zuliani, Garbisi, Padovani, Menoncello.