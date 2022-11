Rugby, Lamaro: "Stiamo costruendo una nostra identità"

“Non dico che in linea teorica non possa esserci, ma il lavoro fatto in settimana non me lo lascia intravvedere per nulla, francamente. Abbiamo analizzato il match con l’Australia per limare anche quei dettagli che contro il Sudafrica potrebbero essere decisivi, e comunque un match così fisico non lascia spazio a rilassatezze di alcun tipo, questo è molto chiaro in tutti noi”. Sono le parole di Michele Lamaro, capitano della Nazionale Italiana di rugby, alla vigilia della sfida allo Stadio Ferraris di Genova contro il Sudafrica nel terzo ed ultimo impegno degli Azzurri nelle Autumn Nations Series. Gli azzurri non hanno intenzione di fermarsi dopo la storica vittoria contro l'Australia.