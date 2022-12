Benetton Treviso, Traoré accetta le scuse dei compagni: "Il Natale è perdono"

TREVISO - Aveva ricevuto una banana marcia, chiusa in un sacchetto dell'umido e spacciata per un regalo di Natale 'segreto' da un compagno di squadra. Il protagonista dello scherzo di indubbio gusto è Cherif Traoré, pilone della Benetton Treviso, di origine guineana ma cresciuto a Parma. Il giocatore, che aveva denunciato il fatto come gesto razzista, ha scritto un eloquente post su Instagram: "Quest'anno prendo queste parole per la mia vita e le voglio mettere in pratica. Non sempre riceviamo ciò che meritiamo e ammetto che è doloroso quando questo succede. Ma se vuoi ricevere il bene inizia a farlo tu per primo, no? Ormai è virale l'episodio che ho vissuto e questa sera voglio fare questo passo io per primo. Io - scrive Traoré - non sono come chi mi ha fatto vivere questo. Le parole del mio Natale '22 saranno proprio "bontà", "gratitudine" e "perdono". Bontà perchè voglio prendere questa situazione e volgerla a "bene". Un domani voglio guardare indietro e essere orgoglioso della scelta che ho fatto. Sono grato per il mio club, per la mia squadra e per tutti coloro che mi hanno mostrato vicinanza".