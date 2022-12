Banana a Traoré, il Benetton sospende un giocatore

Cherif Traorè , pilone del Benetton, ha ricevuto come regalo di Natale una banana marcia da un compagno di squadra. Un gesto di pessimo gusto che ha obbligato la Federazione Italiana Rugby e il club a prendere provvedimenti. La procura della Federugby ha aperto un'indagine sull'episodio, mentre il Benetton ha deciso di sospendere cautelativamente uno dei propri tesserati, per l'intera durata delle indagini della Procura.

La nota della Federugby e del Benetton

In una nota congiunta, la Federugby e la società trevigiana ribadiscono "la propria ferma condanna nei confronti di ogni forma di razzismo e discriminazione, che non hanno e non devono avere alcun posto all'interno del movimento rugbistico italiano, dello sport, della società civile". Sentito anche il parere favorevole di Zebre Parma, "hanno inoltre definito di approfondire congiuntamente il percorso di sensibilizzazione e consapevolezza alle tematiche di inclusione per i propri atleti".