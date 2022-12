Benetton, Traore titolare nel derby con le Zebre Parma

Dopo la Challenge Cup, la Benetton Rugby si ributta sul campionato: in programma il doppio derby contro le Zebre Parma. Il 24 dicembre il match di andata in programma a Monigo. Una settimana più tardi la sfida di ritorno al Lanfranchi. Il tecnico Marco Bortolami, ha delineato questa formazione per il match di domani. Nel triangolo allargato spazio a Rhyno Smith da estremo, mentre le ali saranno a sinistra l'ex Mattia Bellini e a destra Onisi Ratave. Al centro il confermato duo italo-argentino composto da Joaquin Riera, primo centro, e da Ignacio Brex secondo centro. I mediani saranno Tomas Albornoz e Alessandro Garbisi. Ecco le scelte per il ruolo di piloni: a sinistra Cherif Traore e a destra Simone Ferrari; Giacomo Nicotera confermato tallonatore. In seconda linea Marco Lazzaroni e Niccolò Cannone. In terza linea i flanker azzurri Giovanni Pettinelli e il capitano Michele Lamaro. Numero 8 è sempre Lorenzo Cannone. Da segnalare il ritorno fra i convocati di Riccardo Favretto.