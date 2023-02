Beccato a fare sesso in un luogo pubblico: il rugbista manda messaggi di scuse alla moglie ma lei...

LONDRA (INGHILTERRA) - La star della Rugby League Joe Westerman ha inviato alla moglie sconvolta una valanga di messaggi di scuse dopo che il suo tradimento in pubblico è diventato virale. Il mondo del giocatore classe 1989 si è capovolto quando è stato pubblicato sui social un video di sette secondi che lo ritrae in compagnia di una donna bionda in un vicolo buio a Pontefract , Inghilterra, nel fine settimana. Il giocatore ha esagerato con l'alcol, iniziando a bere dalla mattinata di sabato, visitando vari pub prima di tornare nella sua abitazione a notte fonda dopo aver tradito la moglie.

Il pentimento di Westerman

La moglie Lauren e i figli di 14 e 9 anni (che hanno visto il video su SnapChat) sono rimasti sconvolti dopo quanto accaduto tanto che la donna ha dichiarato che non "supererà mai" quanto è successo. La stessa Lauren ha precisato, con un post sui social, che non era lei la donna nel video, sottolineando al contempo l'inevitabile fine del matrimonio con Joe. Da quel momento Westerman, pentito di quanto fatto, si è scusato implorando il perdono della consorte e ha iniziato a inviare una serie di messaggi per discolparsi.

I messaggi del rugbista

Secondo quanto riferito al quotidiano 'The Sun', Joe ha inviato diversi messaggi alla moglie dopo che l'incidente è diventato virale: “Le parole non spiegheranno mai quanto mi dispiace. Non riesco a spiegare cosa è successo perché fisicamente non riesco a ricordare. È disgustoso e ora devo conviverci per sempre. Perdere te e i bambini è straziante Lauren, ti meriti molto di più. Hai sempre detto che l'alcol mi avrebbe fregato", ha ammesso l'uomo. Lauren ha raccontato che tra i due le cose stavano andando bene fino alla notte tra sabato e domenica, quando Westerman è rientrato a casa in stato di ebrezza, chiedendo alla moglie di farlo entrare in casa in quanto aveva dimenticato le chiavi. Lauren però, che si trovava a casa di sua madre, aveva ricevuto un solo messaggio da Westerman che diceva quanto si sentisse male fino al momento del confronto con la consorte, avvenuto la mattina seguente: "Ho fatto qualcosa ieri sera... sono stato filmato con una ragazza con i pantaloni abbassati", ha ammesso.

Lauren riparte...senza Joe

La donna ha poi rivelato che il marito le ha scritto altre due volte per dirle "quanto gli dispiacesse, ma sa che non si torna indietro da quello che ha fatto. Ora devo pensare ai miei figli - ha affermato la donna - e iniziare a ricostruire il nostro futuro insieme. È scoraggiante, ma non ha nessuno da incolpare se non se stesso". La donna poi ha rincarato la dose: "La verità me l'ha detta solo perché il video era sui social media", ha aggiunto. "Ma sono contenta che sia andata così perché il pensiero di baciarlo dopo mi fa stare male".