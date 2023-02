Unione Rugby Capitolina, al via il progetto 'Un rettangolo in campo'

Cara Urchina, caro Urchino, 26 anni trascorsi insieme sono tanti, ma la voglia, la forza e la passione di scriverti sono quelle di sempre. Abbiamo gioito, sofferto, riso e pianto, in una parola abbiamo VISSUTO. Abbiamo fatto battere un cuore. A qualunque titolo tu riceva queste poche righe, sei parte di quel cuore. È con quel cuore che ti scrivo. Ci siamo già incontrati in una delle riunioni fatte in questi primi giorni dell’anno, e dunque già sai. Nella stagione 2021/2022 la World Rugby ha emanato la ‘REGULATION 22. STANDARD RELATING TO THE USE OF RUGBY TURF’ che ha dichiarato il campo sintetico della Capitolina, attrezzato nel 2008, non più omologato per attività di contatto; l’unico utilizzabile rimane quindi il campo in erba che, inevitabilmente, subisce un’usura veloce a causa del super utilizzo. Da ciò deriva l’impossibilità di ospitare in Casa qualsiasi evento che riguardi il minirugby e/o le attività amatoriali. Al momento i nostri Seniores del futuro, così come quelli che saranno genitori, nonni, accompagnatori, soci, membri del consiglio ecc. non possono giocare a Casa. Come noto la concessione dell’impianto scade nel 2025. Questo non ci permette di accedere a nessun finanziamento a causa dell’orizzonte temporale troppo ristretto. Per continuare a tutelare la continuità dell’attività sportiva a Via Flaminia 867 ANCORA UNA VOLTA, siamo chiamati a dover prendere una decisione difficile, ambiziosa e coraggiosa. Come 26 anni fa.