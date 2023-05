Rugby, Parisse: "Non credo mi vogliano in Nazionale"

ROMA - Saranno settimane importanti le prossime per quanto riguarda l 'Italia del rugby . Il ct della Nazionale Kieran Crowley è pronto infatti a diramare la lista dei convocati in vista dei prossimi Mondiali . Chi ha paura di non esserci è la leggenda Sergio Parisse che con una chiamata entrerebbe nella storia come primo giocatore di rugby a disputare sei edizioni del torneo iridato.

Le parole di Parisse

"Ho qualche dubbio, ho la sensazione che non tutti siano d'accordo sulla mia presenza in squadra. La prossima settimana, credo, verrà diramato il primo elenco dei convocati, una quarantina di giocatori, e le voci che mi arrivano non sono troppo rassicuranti". Queste le parole di Parisse in un'intervista al magazine 'All Rugby'. "Per me sarebbe una cosa grandiosa giocare il sesto Mondiale. Giocarlo con la maglia del mio Paese in quella che ormai è casa mia, la Francia. Sarebbe fantastico, e permettetemi di dire che lo sarebbe per tutto il rugby italiano, per la nostra storia come movimento e non solo". All'idea di non essere convocato: "Penso che sarebbe una cosa difficile da spiegare fuori dall'Italia. Quello che ho fatto e ancora sto facendo è sotto gli occhi di tutti".