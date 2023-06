Pam Panorama e gli Azzuri del Rugby: la squadra della Buona Carne

Pam Panorama è fornitore delle carni delle Bquadre nazionali di rugby, seniores maschili e femminili e delle under 20 per l’anno 2023, grazie alla partnership siglata a febbraio di quest’anno da Marzio Innocenti, presidente della Federazione Italiana Rugby e da Andrea Zoratti, direttore generale di PAM Panorama. Obiettivo del cammino comune, appena iniziato, è quello di formare la “squadra della buona carne”. Sebbene sia facilissimo cadere nella tentazione di attribuire alla dieta ipercalorica e iperproteica che tutti immaginiamo per i rugbisti la base della decisione che ha portato alla partnership, le ragioni di questo connubio sono più profonde e sono state illustrate nel corso di un incontro con stampa e addetti ai lavori, presso il Centro Carni di Pam Panorama di Firenze e l’allevamento Lippi-Nocentini, sul Mugello, da Luca Migliolaro, direttore commerciale e marketing Pam Panorama.

All’evento hanno partecipato Aura Muzzo ed Emanuela Stecca, alla vigilia della finale scudetto del campionato Femminile di Eccellenza, e Andrea Zambonin, Manuel Ziliani e Simone Gesi, tutti azzurri e tutti accompagnati da Carlo Checchinato, direttore commerciale FIR, dopo una carriera da giocatore prima nel Rovigo, poi nella Benetton, ma soprattutto 83 presenze in nazionale, 4 coppe del mondo e l’esordio vincente al 6 Nazioni nel 2000 contro la Scozia.

Una presenza significativa, a portare entusiasmo al gruppo di lavoro del Centro Carni di Pam Panorama di Firenze, dove vengono lavorate le carni provenienti dalla filiera produttiva, prima di essere inviate ai punti vendita. Gli stessi giocatori poi nel pomeriggio hanno incontrato le giovanili del Rugby Mugello e Rugby Sesto Fiorentino, con le quali hanno giocato sotto lo sguardo di tecnici, genitori e nonni, ma anche di Carlo Checchinato e Luca Migliolaro, che hanno approfittato per spiegare che le ragioni della partnership nascono da una delle regole caratteristiche del rugby, uno sport dove si corre in avanti ma la palla si sempre passare indietro e quindi, se si vuol far meta, bisogna sapere bene da dove si viene e soprattutto affidarsi ai propri compagni di squadra, il proprio sostegno, alle proprie spalle.

In questa regola si riconoscono i principi di Pam Panorama, che nel suo continuo bisogno di andare avanti “ascoltando continuamente il consumatore”, come ha detto Roberto Nocentini, presidente della Cooperativa Agricola Firenzuola (che conta 1000 capi di bestiame circa) padrone di casa, e aumentando la qualità dei propri prodotti, non può non volgersi continuamente indietro, per guardare dove origina la filiera di produzione, per condividerne quindi gli obiettivi, la crescita e anche le responsabilità in un lavoro collaborativo e sinergico.

Ecco quindi che la Nazionale di rugby e Pam Panorama possono camminare assieme, poggiando su basi comuni, guardando al futuro, rappresentato dai piccoli rugbisti che nel piazzale giocano e fanno merenda con le giovani promesse delle nazionali di rugby sotto gli occhi di Checchinato, quasi emozionato nel vedere tanta energia.

L’appuntamento è per la prossima coppa del Mondo Maschile di Rugby di settembre, ospitata dalla Francia, passando per il ritiro di Pergine Valsugana, e per i test match di Scozia e Irlanda fuori casa e Romania e Irlanda in casa. Per le ragazze, invece, la coppa del mondo si giocherà nel 2025 in Inghilterra, e c’è ancora tempo per lavorare.

