Rugby, Zebre: preso il pilone italo-sudafricano Liam Zocchi-Dommann

ROMA - L'avventura nel rugby internazionale di Liam Zocchi-Dommann , giovane pilone destro di origini italiane e sudafricane, avrà inizio a Parma, con le Zebre . Lo scorso novembre ( mentre le Zebre ingaggiavano Matt Kvesic ) ha ricevuto la sua prima convocazione nella Nazionale Italiana Under 20, durante uno dei raduni di preparazione per il Sei Nazioni di categoria. Nato a Città del Capo, ma con la cittadinanza del nostro Paese grazie alle origini italiane di sua madre e dei suoi nonni materni, il ventenne si unirà alla squadra emiliana per la prossima stagione sportiva.

Le prime parole di Liam Zocchi-Dommann

Queste le parole di Liam Zocchi-Dommann: "Sono davvero entusiasta di questa nuova esperienza in Italia! Non vedo l'ora che inizi la stagione, con tutte le sfide che comporta. Desidero ringraziare il club per l'opportunità che mi è stata offerta. Le Zebre sono un club con un grande potenziale e molti giovani atleti promettenti. Sono molto motivato e lavorerò duramente per contribuire al massimo sia in campo che fuori".

