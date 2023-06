Rugby shock, licenziato il ct: cosa sta succedendo all’Italia

ROMA - Come da prassi, all’approssimarsi di una Coppa del Mondo di rugby, puntuale come il fisco arriva la notizia sul fine corsa del c.t. della Nazionale. La novità, stavolta, è che le strade si separino per decisione dalla stessa federazione, mentre il c.t. in questione su un comunicato ufficiale dichiari: «Mi sarebbe piaciuto essere coinvolto con la Nazionale anche per il prossimo quadriennio e sono dispiaciuto della scelta della FIR». Firmato Kieran Crowley, che dopo il Mondiale francese (8 settembre-28 ottobre), e in anticipo sulla scadenza naturale del contratto fissata al giugno 2024, non sarà più l’allenatore dell’Italrugby. E dalla Francia indicano già il successore: il 49enne argentino ex guida dello Stade Français, Gonzalo Quesada. Vittorie e critiche. Tornando a Crowley, il 61enne tecnico neozelandese viene sollevato dall’incarico assunto nel settembre 2021 con un bilancio (al momento) di 6 vittorie e 13 sconfitte. Tra le prime, quelle contro il Galles a Cardiff, per interrompere nel 2022 una fantozziana striscia di sconfitte al Sei Nazioni, e contro l’Australia a Firenze, a novembre. Tra le altre, lo scivolone con la Georgia che grida vendetta più del “cucchiaio di legno” nell’ultimo Sei Nazioni, giocato alla pari con tutte le avversarie. Manifestazione, quest’ultima, che il presidente federale Marzio Innocenti voleva condita da due vittorie: primo motivo di scontro.