Italrugby, omaggio a Roma: tifosi in delirio per i richiami sulla maglia

ROMA - L'Italrugby rende omaggio a Roma, la 'Città Eterna' che nel 2023 ha compiuto 2776 anni e che nel corso del tempo è diventata la casa degli azzurri. Lo fa attraverso alcuni dettagli particolari della nuova maglia con cui la Nazionale giocherà nella Rugby World Cup in Francia e poiu al prossimo Sei Nazioni.

Italrugby, omaggi a Roma sulla nuova maglia

Sulle divise azzurre c'è infatti il simbolo della lupa capitolina. Un richiamo che ha mandato in visibilio i fan della palla ovale che rivedono nei giocatori gli eredi degli antichi gladiatori. Sulla parte anteriore della maglietta poi altro richiamo alla 'romanità' con l’alloro intrecciato che simboleggiava gloria, potenza e il predominio in tutti i campi. L'Italia tornerà allo Stadio Olimpico dopo il Mondiale per gli impegni casalinghi del Sei Nazioni contro Inghilterra (2 febbraio 2024) e Scozia (9 marzo 2024).