Italia, i convocati del ct Crowley per il raduno di San Benedetto del Tronto

Kieran Crowley , ct della Nazionale di rugby , ha ufficializzato la lista degli azzurri che il 13 agosto si raduneranno a San Benedetto del Tronto in preparazione del terzo Test Match estivo contro la Romania, in programma sabato 19 agosto allo stadio Riviera delle Palme.

Rugby, trentasei convocati dal ct

Trentasei i giocatori convocati dallo staff tecnico dell’Italrugby con il rientro nel gruppo dei convocati di Enrico Lucchin, centro delle Zebre. Allenamenti in calendario a partire da lunedì 14 agosto presso il Campo da Rugby Nelson Mandela, mentre nel tardo pomeriggio dello stesso giorno è in programma un evento in Piazza Giorgini alle 19 con la città di San Benedetto del Tronto pronta a dare il benvenuto alla Nazionale.