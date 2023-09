Italia-Uruguay ai Mondiali di rugby: dove vederla in tv e streaming

NIZZA (Francia) - Dopo la vittoria all'esordio contro la Namibia l'Italia di Crowley torna in campo ai Mondiali di Rugby in Francia, dove sfiderà l'Uruguay nella terza giornata del Gruppo A in cui sono inserite anche Francia e Nuova Zelanda .

Italia-Uruguay, dove vederla streaming e diretta tv

Italia-Uruguay è in programma oggi (20 settembre, ore 17:45) all'Allianz Riviera di Nizza e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai2 e Sky Sport, ma sarà possibile guardare il match anche in diretta streaming su RaiPlay, Now e SkyGo.

Mondiali, le probabili formazioni di Italia-Uruguay

ITALIA: Capuozzo, Pani, Brex, P.Garbisi, Ioane, Allan, A.Garbisi, L.Cannone, Lamaro (c), Negri, Ruzza, 4 N.Cannone, Riccioni, Nicotera, Fischetti. Ct: Crowley

A disposizione: Bigi, Zani, Ceccarelli, Lamb, Zuliani, Pettinelli, Fusco, Odogwu

URUGUAY: Amaya, Mieres, Inciarte, Vilaseca (c), Freitas, Etcheverry, Arata, Diana, Civetta, Ardao, Leindekar, Aliaga, Peculo, Kessler, Sanguinetti. Ct: Meneses

A disposizione: Pujadas, Gattas, Arbelo, Dotti, Deus, Ormaechea, Berchesi, Basso