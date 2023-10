Diretta Nuova Zelanda-Sudafrica 0-3: segui la finale dei Mondiali di rugby LIVE

PARIGI (FRANCIA) - Mondiali di rugby, ultimo atto. Nuova Zelanda e Sudafrica sono pronte a sfidarsi allo Stade de France di Parigi nella finale che mette in palio la coppa del mondo. All Blacks e Springboks sono arrivate all'attesissima finale dopo aver eliminato rispettivamente Argentina e Inghilterra e hanno un solo obiettivo: portare a casa la quarta William Webb Ellis Cup . Segui la sfida in diretta...

21:07

3'- Vantaggio Sudafrica

Pollard per i pali con una conclusione con più di qualche brivido con la palla che tocca il palo e poi entra per il vantaggio del Sudafrica.

21:06

3'- Nuova Zelanda, giallo per Frizell

Cartellino giallo per Frizell, per una presa al collo nei confronti di Mbonambi, che ora dovrà stare dieci minuti fuori dal campo.

21:02

1'- Nuova Zelanda-Sudafrica: via alla gara!

L'attesa allo Stade de France è finita. Via alla finale del Mondiale tra All Blacks e Springboks.

20:53

Nuova Zelanda-Sudafrica, è il momento degli inni

Solo pochi minuti al fischio d'inizio della gara: ora tutti in piedi per gli inni nazionali.

20:50

Nuova Zelanda-Sudafrica, via alla cerimonia di apertura

Tutto pronto allo Stade de France per l'inizio della finale del Mondiale. Via quindi al pre-show che vede protagonista il cantante Mika.

20:48

All Blacks, ultima gara per Aaron Smith

La finale di questa sera sarà l'ultima di Aaron Smith con gli All Blacks. Il classe 1998 ha collezionato in carriera 124 caps. Con un successo Smith può raggiungere Daniel Carter e Richie McCaw che hanno vinto la Webb Ellis Cup all'ultimo match internazionale.

20:40

Nuova Zelanda-Sudafrica, le formazioni ufficiali

Nuova Zelanda: 15. B. Barrett, 14. Jordan, 13. Ioane, 12. J. Barrett, 11. Telea, 10. Mo'unga, 9. A. Smith, 8. Savea, 7. Cane (C), 6. Frizell, 5. S. Barrett, 4. Retallick, 3. Lomax, 2. Taylor, 1. de Groot.

Sudafrica: 15. Willemse, 14. Arendse, 13. Riel, 12. de Allende, 11. Kolbe, 10. Pollard, 9. de Klerk, 8. Vermeulen, 7. du Toit, 6. Kolisi (C), 5. Mostert, 4. Etzebeth, 3. Malherbe, 2. Mbonambi, 1. Kisthoff.

20:30

Nuova Zelanda-Sudafrica, dove vedere la sfida

La finale del Mondiale tra gli All Blacks e gli Springboks sarà visibile in chiaro su Rai Sport e per gli abbonati anche su Sky. Il match sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go e NOW.

20:15

Nuova Zelanda, quarta finale per gli All Blacks

Quella odierna è la quarta finale per la Nuova Zelanda che ha vinto in tre occasioni. L'unico ko risale al 1995 e la sfida era proprio contro il Sudafrica che si impose per 15-12.

20:00

Nuova Zelanda-Sudafrica, i precedenti

La sfida tra All Blacks e Springboks è un vero e proprio classico della storia del rugby. Sono ben 106 i precedenti tra le due squadre con il bilancio che sorride alla Nuova Zelanda che ha vinto in 62 occasioni contro le 39 del Sudafrica. Quattro sono stati invece i pareggi.

Stade de France, Parigi