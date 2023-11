Rugby, l'Italia è morta? No. Ecco come può rinascere con il nuovo ct

Chiudete gli occhi e per un istante immaginate l’Italbasket del Poz che in un Mondiale affronta i Denver Nuggets o i Miami Heat, le prime due franchigie dell’ultima NBA. Come finirebbe? Male. Esattamente quello che è accaduto alla nostra Nazionale di rugby contro All Blacks (17-96) e Francia (7-60) all’ultima Coppa del Mondo. L’Italia ovale è morta? No, è solo distante, molto distante, dall’empireo di questo sport. Un treno lanciato a folle velocità e trainato da quattro locomotive (Sudafrica, Irlanda, Nuova Zelanda e Francia , in ordine di ranking mondiale) che stanno lasciando dietro, molto indietro, tutti i vagoni. «Uno sport in cui la quarta al mondo (all’epoca gli All Blacks) dà quasi 100 punti all’undicesima (l’Italia) non è uno sport in salute» ha chiosato un commentatore australiano dopo la Caporetto azzurra. Vogliamo ricordare che al 24’ st di Irlanda-Scozia, allora la prima contro la quinta, il punteggio era di 36-0? No, il rugby non è uno sport in salute, ad onta dei proclami trionfali di chi lo governa (male).