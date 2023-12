La Lux Eventi illumina il Christmas World: ospite la Federazione di Rugby del Lazio

La società Lux Eventi, produttrice della manifestazione “Christmas World” ha accolto oggi, per il secondo anno, 600 ragazzi della prestigiosa Federazione di Rugby del Lazio e le le loro famiglie. Un’iniziativa voluta dall’Assessore ai Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda, Alessandro Onorato in collaborazione con il Presidente Amedei della FIR Lazio. Veronica Tasciotti, COO della Lux Holding, nel dare il benvenuto a nome della società e di Roberto Fantauzzi, ha sottolineato quanto la società stessa sia impegnata nel produrre eventi in tutto il mondo ma al contempo continua ad investire nella capitale per realizzare manifestazioni importanti per la città. Ha ribadito l’importanza della collaborazione tra privati e istituzioni e soprattutto il connubio vincente tra grandi eventi e sport, ed è per questo che la Lux Eventi ha accolto con entusiasmo la richiesta del Campidoglio. Questo incontro eccezionale di Lux Eventi e la passione per il rugby della Federazione ha reso il periodo natalizio ancora più speciale per gli appassionati dello sport e gli amanti delle celebrazioni natalizie.